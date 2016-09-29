Tony Parker: "Senza Duncan sarà dura, ma daremo il meglio"

Ad affermarlo è nientemeno che l'asso francese, insignito del ruolo di nuovo leader di San Antonio dopo che il mitico numero 21 degli Spurs ha deciso di dire basta al basket giocato dopo 19 stagioni. "Penso toccherà a me e a Ginobili mostrare ai giovani come funzionano le cose qui agli Spurs - ha riferito Parker nel corso di un'intervista - Onestamente pensavo si sarebbe ritirato anche lui,Ci sono talmente tante facce nuove qui, tanti giovani, che sembra la squadra abbia deciso di ricominciare da capo. Uno come Duncan è impossibile da rimpiazzare, maper mantenere lo standard molto alto". Anche il nuovo arrivato degli Spurs,, si è soffermato sull'addio di Tim Duncan, specificando che ognuno darà il massimo per non far rimpiangere il campionissimo. ", ma pochi giorni dopo il mio arrivo ha annunciato il ritiro. Ma so che farà parte della squadra e non vedo l’ora di utilizzare la sua esperienza - ha detto Gasol, che si è detto felice di aver scelto San Antonio - Sono parte di una delle franchigie più importanti di questa lega., mi ha solo spiegato quello che si aspettava da me e quanto volesse che io facessi parte di questa squadra"."Con giocatori del calibro diil tiro da tre sarà molto più aperto per me". Ne è convinto, che si appresta a vivere la sua prima stagione con la casacca dei Chicago Bulls.: "Comincia una nuova era per il mio stile di gioco - ha affermato Wade - E' bello avere un gioco offensivo dove si hanno più opportunità".