Tony Parker: "Senza Duncan sarà dura, ma daremo il meglio"
di Redazione
29/09/2016
"Sarà molto dura ripartire senza una leggenda come Tim Duncan". Ad affermarlo è nientemeno che l'asso francese Tony Parker, insignito del ruolo di nuovo leader di San Antonio dopo che il mitico numero 21 degli Spurs ha deciso di dire basta al basket giocato dopo 19 stagioni. "Penso toccherà a me e a Ginobili mostrare ai giovani come funzionano le cose qui agli Spurs - ha riferito Parker nel corso di un'intervista - Onestamente pensavo si sarebbe ritirato anche lui, ma ha deciso di giocare un altro anno e questo rende tutto più facile. Ci sono talmente tante facce nuove qui, tanti giovani, che sembra la squadra abbia deciso di ricominciare da capo. Uno come Duncan è impossibile da rimpiazzare, ma faremo del nostro meglio per mantenere lo standard molto alto". Anche il nuovo arrivato degli Spurs, Pau Gasol, si è soffermato sull'addio di Tim Duncan, specificando che ognuno darà il massimo per non far rimpiangere il campionissimo. "Volevo giocare con lui, ma pochi giorni dopo il mio arrivo ha annunciato il ritiro. Ma so che farà parte della squadra e non vedo l’ora di utilizzare la sua esperienza - ha detto Gasol, che si è detto felice di aver scelto San Antonio - Sono parte di una delle franchigie più importanti di questa lega. Popovich non ha dovuto convincermi di niente, mi ha solo spiegato quello che si aspettava da me e quanto volesse che io facessi parte di questa squadra". WADE: "CON RONDO E BUTLER AVRO' PIU' TIRI DA TRE" "Con giocatori del calibro di Rajon Rondo e Jimmy Butler il tiro da tre sarà molto più aperto per me". Ne è convinto Dwyane Wade, che si appresta a vivere la sua prima stagione con la casacca dei Chicago Bulls. L'ex Knicks vuole migliorare nel tiro da fuori: "Comincia una nuova era per il mio stile di gioco - ha affermato Wade - E' bello avere un gioco offensivo dove si hanno più opportunità".
