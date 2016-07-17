L'NBA piange Nate Thurmond: fu il primo a realizzare una "quadrupla doppia"

, ex centro dei Golden State Warriors e dei Cleveland Cavaliers. La notizia è giunta ieri sera. L'ex campione NBA è morto all'età di 74 anni stroncato dalla malattia dopo una battaglia durata purtroppo troppo poco. Sono stati gli stessia dare il triste annuncio, precisando che Thurmond si è spento nella mattina di sabato. Thurmond è stato un'icona dell'NBA, ma soprattutto una stella di Golden State, tanto che i gialloblu di Oakland. Era nato ad Akron, nell'Ohio, proprio come due grandi stelle del presente:. Soprannominato Nate The Great (Nate il Grande), Thurmond fu scelto nel 1963 al primo giro del draft:- prima San Francisco e poi Golden State - prima di passare ainella stagione 1974-1975. Con i Bulls rimase fino a metà della stagione 1976, quando decise di approdare ai, con cui concluse la carriera nel 1977, all'età di 36 anni. Centro di 2.11, Thurmond è stato uno dei più grandi rimbalzisti di sempre nella storia dell'NBA: la sua media in carriera è di circa 15 punti e 15 rimbalzi a partita, con un'annata dove ha superato il 20+20 a partita.ed è membro della Hall of Fame. Nate The Great, nel corso della carriera, ha anche giocato 7 All Star Game ed è stato incluso per 5 volte nei migliori quintetti difensivi. Ma la vera chicca è un'altra:nella sfida contro gli Atlanta Hawks del 1974: 22 punti, 14 rimbalzi, 13 assist e 12 stoppate. Un’impresa a cui hanno fatto seguito soltanto Alvin Robertson, Hakeem Olajuwon e David Robinson. Thurmond aveva svolto anche il ruolo died era proprietario di un 'barbecue restaurant' a San Francisco, a cui aveva dato il nome di "Big Nate". "Abbiamo perso un'icona della nostra franchigia e della NBA,. Una persona, e non solo un giocatore, da Hall of Fame" ha detto, proprietario dei Warriors.