L'Olimpia Milano ufficializza l'acquisto di Raduljica

di Redazione 16/07/2016

E' Raduljica il nuovo centro dell'Olimpia Milano, reduce da una grande stagione al Panathinaikos Miroslav Raduljica è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Olimpia Milano. Con un comunicato pubblicato sul sito ufficiale della società meneghina, è stata data comunicazione dell'acquisizione del lungo serbo proveniente da una stagione sopra le righe nelle file del Panathinaikos Atene. L'esperto centro classe '88 andrà a rinforzare le scarpette rosse sotto le plance conferendo maggior peso e spessore a rimbalzo e il solito apporto di punti. Radulijca è reduce da una grande anna coronata da una media di 9,8 punti a partita con il 61,7% dal campo. Buono anche il rendimento in Eurolega con 12,4 punti e 4,5 rimbalzi. Il lungo serbo disputerà anche le Olimpiadi con la maglia della propria nazionale che si è appena qualificata nel torneo Preolimpico di Belgrado, superando in finale il Portorico. Raduljica il quinto acquisto di Milano Il colpo Raduljica è il quinto messo a segno dall'Olimpia Milano in questa calda estate per il club di Proli protesa alla ricerca di nuovi talenti per non ripetere l'amara esperienza della scorsa stagione in Eurolega e ritagliarsi un ruolo da protagonista in Italia e in Europa. A 28 anni il talentuoso giocatore serbo ha rinunciato ad una nuova esperienza in Nba rifiutando la proposta dei Washigton Wizards per accettare la proposta di un biennale nelle file dell'Ea Armani Milano. Dopo Dragic, Pascolo, Abass e Fontecchio, Raduljica rappresenta il fiore all'occhiello del mercato di Milano e senza dubbio uno dei colpi più prestigiosi messi a segno dal club di Proli negli ultimi anni. In passato Raduljca ha avuto modo di testare la propria classe sui parquet dell'Nba nelle file dei Milwaukee Bucks nel 2013 e a Minnesota nel 2015.