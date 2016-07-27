NBA, Bargnani torna in Europa: giocherà in Spagna. Stoudemire si ritira... da giocatore dei Knicks

Il "Mago" torna in Europa.L'atleta azzurro ha infatti firmato un contratto biennale con gli spagnoli del. Il 30enne italiano era rimasto senza squadra dopo le esperienze nel massimo campionato professionistico statunitense con le casacche dei. L'ultima esperienza, quella con i Nets, era durata solo: a Febbraio il team di Brooklyn e Bargnani avevano optato per una risoluzione consensuale del contratto. Il club iberico è stata una delle grandi sorprese dell’Eurolega, avventura giunta fino alle Final Four e poi(ai supplementari) da parte del Fenerbahce di Gigi Datome, a loro volta sconfitti in finale dal CSKA. "Sono felice di entrare a far parte di un grande e storico club come il Baskonia che è stato protagonista negli ultimi anni sia in Eurolega che nella ACB - ha scritto Bargnani su Facebook -personale principale che mi ero prefissato. Non vedo l'ora di iniziare. Un saluto a tutti i miei nuovi tifosi". Intanto altre due notizie di rilievo giungono dal mondo NBA., diventando così uno dei coach più pagati dell'NBA (35 milioni di dollari, ndr), eguagliando Scott Brooks (Washington Wizards), Rick Carlisle (Dallas Mavericks), e Stan Van Gundy (Detroit Pistons). Il più 'ricco' resta Gregg Popovich, che gode di un quinquennale da 55 milioni di dollari.. Un successo straordinario, arrivato dopo una rimonta incredibile in finale su Golden State (da 1-3 a 4-3).. L'ala grande, 34 anni, ha detto basta in un modo alquanto singolare e romantico:, la sua squadra del cuore. Stoudemire ha voluto fortemente che quella dei Knicks diventasse la sua ultima casacca: "Voglio ringraziare Mr. Dolan, Phil Jackson e Steve Mills per avermi fatto firmare questo contrattoNonostante la mia carriera mi abbia portato anche da altre parti, il mio cuore è rimasto sempre a New York.".