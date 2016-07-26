Home Protagonisti Buva dice no a Reggio Emilia, colpo Rice per il Barcellona

di Redazione 26/07/2016

Ivan Buva ha declinato l'offerta di Reggio Emilia e starebbe per trasferirsi a Valencia. I blaugrana ingaggiano il play Rice Ivan Buva dopo la recente e positiva esperienza alla Scandone Avellino, deciderà a breve il proprio destino. In questi giorni si è fatto intenso il pressing di Reggio Emilia per portare subito Buva alla corte di coach Menetti. Proposte interessanti per il lungo croato sono arrivate anche da due squadre spagnole che disputano le coppe europee, ma il giocatore non ha ancora deciso cosa fare. Nelle ultime ore, secondo quanto pubblicato sul sito Primapaginareggio, Buva avrebbe declinato l'offerta giunta dall'Emilia. Si vocifera che il giocatore possa accettare l'offerta proveniente dal Valencia anche se al momento il giocatore smentisce di avere preso una decisione in merito. Hickman è dell'Olimpia Milano Intanto è ufficiale l'arrivo di Hickman all'Olimpia Milano. Il giocatore proviene da un'ottima stagione nelle file del Fenerbache, mentre in Italia ha disputato una stagione nelle file di Pesaro dove condusse la squadra fino alla semifinale scudetto. Poi i due anni al Maccabi prima di approdare in Turchia. La Dolomiti Energia Trento, intanto, è alla disperata caccia di due esterni. Nelle ultime ore ha preso corpo la candidatura di Erik Maynor ex compagno di squadra del neo acquisto Jefferson. Autorevole è anche la candidatura di Josh Adams. Tyrese Rice è il nuovo play del Barcellona Dall'Europa giunge invece la notizia dell'acquisto di Tyrese Rice, uno dei playmaker più forti del continente. Gli azulgrana hanno stipulato con Rice un contratto di due anni, mentre il giocatore ha rescisso il contratto con il Khimki con la quale ha disputato le ultime stagioni, mettendo in mostra tutto il proprio talento soprattutto in ambito europeo. Un gran colpo per la squadra spagnola per tornare regina in Spagna e in Europa, dopo le ultime delusioni. Nelle final four di Milano di Eurolega del 2014, Rice venne premiato come Mvp, vincendo anche il titolo con il Maccabi.