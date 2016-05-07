NBA, Cleveland inarrestabile: finale di Conference ad un passo

Sette su sette. Dopo non aver lasciato neppure le briciole a Detroit,. I Cavs si aggiudicano anche gara 3 e volano sul 3-0: la Eastern sembra non avere altri padroni. E dire che stavolta Atlanta ce l'ha messa davvero tutta.. Finchè Irving e LeBron James non decidono che è il momento di portarsi a casa anche questo punto. Ma andiamo per ordine. Atlanta, già sotto 0-2, sa che non può più sbagliare, ma al tempo stesso non vuole farsi schiacciare dalla furia Cleveland., pur infilando già sei bombe da fuori. La prima frazione si chiude 31-28 per gli ospiti, con Atlanta decisamente dentro il match. E infatti nel secondo quarto sono gli Hawks a farsi apprezzare di più. Prima Korver da 3 firma il sorpasso, poi Atlanta le indovina tutte e vola sul +10, chiudendo il primo tempo con un confortante +8 (63-55).di questo exploit dei padroni di casa, mentre i Cavs totalizzano già 11 palle perse. Nel terzo quarto si capisce già che Atlanta non scapperà, anzi. Cleveland si ricompone e ricomincia a macinare,(che chiuderà con 27 punti). Tuttavia gli Hawks tengono, e riescono a portarsi all'ultima frazione avanti ancora di 6 lunghezze. Ma è un vantaggio che durerà poco. Nell'ultimo quarto si sveglia Irving, e Cleveland torna a ridosso di Atlanta. Gli Hawks rispondono colpo su colpo, fino al sorpasso firmato – uno a caso – Lebron James,. Gli ospiti, da quel momento in poi, non verranno più ripresi. Finisce 121-108 per Cleveland, che va sul 3-0 e domina la Eastern., ma di sicuro vorrà quantomeno evitare un nuovo doloroso cappotto, dopo quello dello scorso anno in finale di Conference.