Playoff NBA, Portland batte Golden State e riapre i giochi

. Portand impara la lezione di gara 2 e mantiene il vantaggio fino alla sirena: Warriors sconfitti, serie riaperta. Golden State conduce sempre per 2-1, ma ora sa che i Blazers possono fare davvero male., è la domanda che ronza nella testa degli addetti ai lavori. Sì, può farlo, ma deve evitare 'blackout' durante i match e sperare di avere sempre unin queste condizioni (ieri praticamente devastante). Golden State incassa e spera di recuperare finalmente Curry per gara 4. Come prevedibile, alla lunga la sua assenza si è fatta sentire, anche se non è questo l'unico motivo della debacle Warriors di ieri.(rispettivamente 37 e 35 punti) ma il resto del team è stato davvero carente in fase di realizzazione. E poi Livingston gioca la sua peggior gara da sostituto di Curry, mettendo a segno solo 5 punti.: basterebbe solo questo a spiegare perchè ieri Golden State non poteva portarsi a casa il terzo punto di questa serie. A tutto ciò, come detto, va aggiunto un incredibile Lillard e le ottime performances di Al-Farouq Aminu e McCollum:, che mantengono ancora il parquet inviolato in questa postseason. Nel primo quarto i Warriors minacciano seriamente l'imbattibilità casalinga di Portland, portandosi avanti 28-22. Ma è proprio Lillard, nella seconda frazione, a salire in cattedraalla fine del primo tempo. Nel terzo quarto Golden State tenta una reazione, che effettivamente c'è:ma i Warriors risalgono al massimo fino a -7. Portland tiene, mantiene alta la concentrazione e chiude il terzo quarto con un confortante 93-77 a favore. In gara 2 fu l'ultimo quarto a decretare la rimonta Warriors. Stavolta Portland è attenta, e. Golden State prova a rientrare in partita, ma non è serata. Lillard continua a macinare punti e i Blazers si aggiudicano agevolmente gara 3 (120-108)., sempre sul parquet di Portland.