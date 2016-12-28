Pietro Aradori Mvp nel big match: è lui il capitano coraggioso di Reggio

Pietro Aradori si conferma come il giocatore italiano più in forma di questa stagione, conducendo la Grissin Bon al successo contro Milano.

Non può che esserel'uomo copertina della tredicesima giornata di A1 dopo la prestazione straripante nel big match travinto dai padroni di casa in un PalaDozza stracolmoIl capitano dellaha evidenziato ancora una volta le proprie doti da leader, prendendo per mano la sua squadra nei momenti topici del match, mettendo a refertocon un 6/8 dal pitturato, 6 rimbalzi e tre assist.Pietro Aradori, il capitano coraggioso di Reggio, si è caricato sulle spalle il peso di una squadra orfana di, nel match più importante e più probante di questa prima parte di stagione, centrando in pieno il massimo traguardo: la vittoria. E' lui a guidare il quintetto di Menetti alla riscossa, dopo un disastroso avvio. Nel secondo quarto, il suo apporto è stato decisivo per consentire ai reggiani di rimontare il -17 con il quale si era chiuso il primo quarto. I 26 punti segnati rappresentano la miglior prestazione stagionale della guardia-ala, ma non è il massimo punteggio realizzato dal capitano reggiano nella carriera. Il suo record personale rimane quello dei 29 punti segnati la scorsa stagione controalla ventiquattresima giornata. Per Pietro Aradori anche la soddisfazione di essere l’unico italiano ad essere andato in doppia cifra in tutte le 13 gare disputate fino ad ora. In questa graduatoria speciale sono annoverati anche