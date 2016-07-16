NBA, mercato: Cleveland prende Andersen e sogna il colpo Westbrook

Novità nel mercato NBA, e precisamente a Cleveland., sulla base di un contratto di un anno al salario minimo. L'accordo è stato confermato da diverse fonti, tra cui Yahoo, AP e ESPN. Chris Andersen, 38 anni, nella scorsa stagione ha indossato la casacca dei Memphis Grizzlies (3.9 punti, 3.6 RBS / gioco, 20 partite giocate). La scelta di approdare ai Cavs è stata certamente dettata, la stella di Cleveland, con cui ha condiviso due stagioni nelle fila dei Miami Heat (2012-14). Un'operazione che è stata possibile graziein cambio dei diritti su Chukwudiebere Maduabum. Lo spazio liberato da Kaun ha permesso a Cleveland di perfezionare l'ingaggio di Chris Andersen. Intanto spunta una clamorosa indiscrezione:. L'addio di Kevin Durant, passato ai Warriors, starebbe portando Westbrook a lasciare Oklahoma per andare a vestire un'altra casacca prestigiosa. Si era parlato di Boston e degli Spurs, e da ieri ci sarebbe anche la suggestione Cavs. Tuttavia, secondo Erik Horne di The Oklahoman, pare che Russell abbia detto a un gruppo di ragazzi che ha intenzione di rimanere a Oklahoma City.. Per l'ex giocatore di Miami contratto biennale da 47,5 milioni di dollari, mentre per il croato (MVP del preolimpico giocato a Torino) non sono stati resi noti i termini dell'accordo. Il presidente dei Sixers,, ha espresso la sua soddisfazione per l'ingaggio di Saric: "Siamo felici di annunciare che finalmente abbiamo messo sotto contratto Dario Saric.durante la sua permanenza in Croazia e Turchia". Phila potrebbe cedere nelle prossime ore uno dei suoi lunghi: probabili indiziati