Portaluppi a Overtime: 'L'Olimpia, squadra costruita per stupire in Eurolega'

Flavio Portaluppi, il dirigente dell'Olimpia Milano, ha parlato dei progetti futuri della squadra milanese, costruita per centrare i playoff di Eurolega.

uno dei massimi dirigenti dell', è intervenuto nel corso della trasmissione, un magazine confezionato dache parla di basket. L'ex giocatore di Milano ha parlato di quelli che sono i progetti futuri delle scarpette rosse e delle velleità stagionali mirate a riconquistare le posizioni di vertice in Europa.Nel corso del suo intervento, Flavio Portaluppi ha anche parlato del caso, il giocatore dell'Olimpia al quale è stata tolta la fascia di capitano. 'E' ovvio che Alessandro non l'abbia presa bene – ha detto il dirigente milanese – ma noi siamo sicuri che darà comunque il 100% nel prosieguo della stagione'. Sul mercato, Portaluppi, ha spiegato anche alcune scelte tecniche per quanto concerne il gioco di: 'Abbiamo scelto registi che potessero dare ritmo e giocare insieme., ad esempio, insieme ad un altro play è in grado di creare diverse situazioni in cui andare a canestro. Abbiamo esterni di grande talento e un roster lungo, ma la stagione è lunga e giocheranno tutti'.invece è stato scelto proprio in ottica Euroleague, per conferire alla squadra maggiore spessore sotto le plance, sia per quanto concerne il talento che il peso specifico. 'Il nostro è un gruppo davvero positivo, il nostro obiettivo è quello di arrivare ai playoff di Eurolega'.