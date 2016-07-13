NBA, Richard Hamilton pronto al rientro: "Voglio vincere un altro campionato"
di Redazione
13/07/2016
Per un campione che va, un altro potrebbe tornare. Se Tim Duncan ha deciso di appendere la canotta al chiodo a 40 anni, lasciando il basket giocato dopo 19 stagioni nei San Antonio Spurs (con cui ha vinto 5 anelli), qualcun'altro potrebbe decidere di ritornare sul parquet. Richard Hamilton lo avrebbe confessato alla CBS Sports: l'ex guardia di Washington, Detroit e Chicago starebbe seriamente pensando di rientrare nel giro. Hamilton, 38 anni, si è ritirato ufficialmente il 26 febbraio 2015, ma starebbe meditando il clamoroso dietrofront. Un pò come Ray Allen, che a 41 anni sembra pronto a tornare in scena, vestendo addirittura la casacca del 'dream team' Golden State, insieme agli Splash Brothers e ora anche Kevin Durant. Parlando all'emittente newyorkese, Hamilton ha detto che lavorerà duro nei prossimi 30 giorni, allenandosi intensamente per 'testare' il suo corpo: se questo gli darà buone risposte, allora l'ipotesi del rientro diventerà sempre più concreta. "Nei prossimi 30 giorni darò tutto me stesso - ha detto Hamilton - Sto lavorando sul mio gioco. Sono in sala pesi. Corro due, tre miglia al giorno. E sto cercando di capire se il mio corpo può farcela. Se il mio corpo può farcela dopo questi trenta giorni, tornerò a giocare". Tuttavia, Richard "Rip" Hamilton non gioca in NBA dal 2013: l'ultima stagione fu con i Chicago Bulls, con numeri piuttosto positivi (circa 22 minuti a partita, con una media punti del 9.8). Certo, l'essere rimasto fuori dall'agonismo per due anni non sarà un fattore trascurabile per Hamilton. "Ma se avrò l'opportunità di entrare in campo anche solo per pochi minuti - ha detto "Rip" - sono convinto che riuscirei ancora ad avere un notevole impatto in qualche squadra dell'NBA". Hamilton ha poi aggiunto che sta facendo tutto questo per i suoi ragazzi e perchè vuole vincere un altro campionato, dopo il trionfo con i Detroit Pistons nel 2004. "Lo sto facendo per loro ma anche per me stesso. Se riesco ad avere un'altra opportunità per vincere un altro anello, beh, non posso che dedicarmi interamente a questo".
