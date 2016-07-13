NBA, Richard Hamilton pronto al rientro: "Voglio vincere un altro campionato"

Per un campione che va, un altro potrebbe tornare. Seha deciso di appendere la canotta al chiodo a 40 anni, lasciando il basket giocato dopo 19 stagioni nei San Antonio Spurs (con cui ha vinto 5 anelli), qualcun'altro potrebbe decidere di ritornare sul parquet.: l'ex guardia di Washington, Detroit e Chicago starebbe seriamente pensando di rientrare nel giro. Hamilton, 38 anni, si è ritirato ufficialmente il 26 febbraio 2015, ma starebbe meditando il clamoroso dietrofront., che a 41 anni sembra pronto a tornare in scena, vestendo addirittura la casacca del 'dream team' Golden State, insieme agli Splash Brothers e ora anche Kevin Durant. Parlando all'emittente newyorkese,, allenandosi intensamente per 'testare' il suo corpo: se questo gli darà buone risposte, allora l'ipotesi del rientro diventerà sempre più concreta. "Nei prossimi 30 giorni darò tutto me stesso - ha detto Hamilton - Sto lavorando sul mio gioco. Sono in sala pesi.Se il mio corpo può farcela dopo questi trenta giorni, tornerò a giocare". Tuttavia, Richard "Rip" Hamilton non gioca in NBA dal 2013:, con numeri piuttosto positivi (circa 22 minuti a partita, con una media punti del 9.8). Certo, l'essere rimasto fuori dall'agonismo per due anni non sarà un fattore trascurabile per Hamilton. "Ma se avrò l'opportunità di entrare in campo anche solo per pochi minuti - ha detto "Rip" -". Hamilton ha poi aggiunto che sta facendo tutto questo per i suoi ragazzi e perchè vuole vincere un altro campionato,. "Lo sto facendo per loro ma anche per me stesso. Se riesco ad avere un'altra opportunità per vincere un altro anello, beh, non posso che dedicarmi interamente a questo".