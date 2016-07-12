Home Protagonisti Olimpia Milano: presentato Dragic, Lafayette verso Malaga

Olimpia Milano: presentato Dragic, Lafayette verso Malaga

di Redazione 12/07/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Dragic è la nuova guardia dell'Olimpia Milano, oggi la conferenza stampa di presentazione. Ecco la lista dei partenti del club di Proli Il mercato dell'Olimpia Milano prosegue senza sosta tra arrivi e partenze. Oggi è stata la volta della presentazione di Zoran Dragic, lo sloveno acquistato pochi giorni fa dal Khimki. 'L'Olimpia Milano è un grande club in una grande città - ha esordito la guardia slovena - quando mi ha cercato io non ho avuto alcuni dubbio nell'accettare. Avrò grandi compagni di reparto e insieme potremo toglierci molte soddisfazioni'. Insieme a Krunoslav Simon e Alessandro Gentile, Dragic costituirà un terzetto di stelle in grado di reggere il confronto con i top club europei: 'Conosco Simon dai tempi di Malaga e conosco le qualità di Gentile che ho affrontato da avversario. Insieme comporremo un terzetto di tutto rispetto e in questo senso sarà interessante anche la competizione interna'. Dragic è un vero giramondo del basket, ma adesso conta di stabilizzarsi a lungo a Milano per potersi esprimere con continuità: 'Io penso di avere le qualità per continuare a giocare in Nba ma in passato è andata come è andata. Sono contento di quello che sono riuscito a fare in Europa e adesso darò tutto per fare bene a Milano. Chi mi conosce sa che il mio punto forte è la difesa, ma sono un giocatore completo'. Il mercato in uscita dell'Olimpia Milano Il mercato in uscita dell'Olimpia Milano potrebbe prevedere la cessione di Oliver Lafayette che sembra non rientrare più nei piani della squadra di Repesa, dopo gli alti e bassi della scorsa stagione. Il Malaga ha presentato un'offerta ufficiale per riportare in Spagna il play croato e adesso si attende nei prossimi giorni la risposta che dovrebbe arrivare a breve. La lista dei partenti potrebbe allungarsi con le cessioni di Cerella, McVan, Batista e Jenkins.