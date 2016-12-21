NBA, si ferma Houston: il derby texano va agli Spurs. Vincono Cavs e Warriors

Il team guidato da coach Mike D'Antoni incappa nel primo ko dopo 10 successi proprio nel derby texano contro gli Spurs, che la spuntano 100-102 al Toyota Center. Sfida d'alta quota quella tra i Rockets e San Antonio: entrambe vogliono vincere per continuare l'ascesa ai primissimi posti della Western Conference. Il primo quarto è tutto di marca ospite: Leonard e Aldridge seminano il panico nella retroguardia Rockets,Nella ripresa i due team si ribattono colpo su colpo: l'attacco degli Spurs non è preciso ed efficace come sempre, ma i padroni di casa sono altrettanto confusionari e non riescono ad imprimere una svolta al match. Tuttavia, Houston era riuscita a conquistare 13 lunghezze di vantaggio a 4 minuti e mezzo dalla sirena conclusiva:Il parzialone di 19-4 (con canestro decisivo di Mills) manda in paradiso San Antonio, che vince per la quindicesima volta in trasferta. Settima affermazione nelle ultime 8 gare per Cleveland, che all'overtime riesce ad espugnare il parquet di Milwaukee (108-114)., mettendo in grossa difficoltà i campioni in carica. Ma nel momento decisivo viene fuori la classe del fenomeno: LeBron James mette dentro 34 punti e supera Malone nella classifica marcatori di tutti i tempi (ora è ottavo)., ma soprattutto con una bomba da fuori e con la susseguente difesa su Parker negli ultimi secondi che regalano la vittoria ai Cavaliers.I Jazz resistono solo nel primo quarto: già nei secondi 12' i Warriors prendono il largo e impongono la loro consueta legge. Nel terzo quarto è già +25, grazie ai soliti Kevin Durant (22 punti) e Steph Curry (25): coach Kerr può dormire sonni tranquilli, i suoi ragazzi procedono spediti., mentre Denver soccombe sul parquet dei Clippers (119-102, 17 punti per Danilo Gallinari).