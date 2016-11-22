NBA, Warriors spietati: peggior sconfitta interna di sempre per Indiana (83-120)

Dopo una grande vittoria può sempre verificarsi. Specialmente se quel successo è giunto al supplementare dopo una dura battaglia su uno dei parquet più insidiosi dell'intera Lega., che dopo aver ottenuto la prima vittoria esterna con una prestazione brillante in casa degli Oklahoma Thunder, sono stati spazzati via a domicilio dai Golden State Warriors,, che realizza meno punti rispetto al solito (14) ma mette a segno un'importante doppia doppia con 11 rimbalzi. La gara, terminata 83-120, resterà nella storia dei Pacers:. Gli uomini di McMillan hanno provato a reggere l'urto della favoritissima sono nei primi minuti, ma alla prima sterzata i Warriors hanno creato subito un solco tra loro e gli avversari., che rincaravano la dose nel secondo (+19 all'intervallo). Nella ripresa Golden State aumenta esponenzialmente i giri, e per Indiana è notte fonda.: tredicesima vittoria stagionale (su 15) per i Los Angeles Clippers, che si sbarazzano anche di Toronto (123-115). Ancora un ko per i Raptors, che devono alzare di nuovo bandiera bianca,(fermo a 25, ndr). La coppia d'oro dei losangelini, Paul-Griffin, non tradisce neppure stavolta (52 punti): sono loro l'anima dei Clippers, che si godono la miglior partenza nella storia di questa franchigia.(27 punti), ma i liberi di Redick fanno felice Doc Rivers., ma ad esultare è Memphis, che passa a Charlotte (90-105) grazie ad un gigantesco Conley (31 punti). Nelle altre sfide,(Harden ne fa altri 28, ndr). Bisogna tornare a marzo 2015 per trovare due vittorie consecutive dei 76ers:, battendo Miami (101-94) trascinata da un grande Joel Embiid (22 punti) e dagli 11 rimbalzi di Ilyasova. Agli Heat non basta Whiteside (32 punti).