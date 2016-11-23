Caricamento...

Eurobasket 2017, i sorteggi: l'Italia nel gruppo B che si giocherà a Tel Aviv

23/11/2016

Ecco i quattro gironi di Eurobasket 2017 sorteggiati nella capitale turca Istanbul, con gli azzurri inseriti in  un girone 'morbido'.

E' andato in scena ad Istanbul il primo atto di Eurobasket 2017, con l'attesissimo sorteggio che riguardava anche la nazionale azzurra. L'esito delle urne non è stato malvagio, anzi. L'Italia di coach Messina è stata inserita in uno dei gironi più agevoli della competizione. eurobasket2017E' vero che la compresenza della Lituania di Maciulis e Kalnietis rende ardua la lotta per il primo posto, ma le altre formazioni presenti nel raggruppamento costituiscono un ostacolo di certo non insormontabile per Gallinari, Belinelli e compagni. Nel girone azzurro sono state inserite, oltre alla Lituania, anche Georgia, Germania, Ucraina e Israele. Non è confortante per i padroni di casa della Turchia l'esito del sorteggio di Eurobasket 2017. I turchi sono stati inseriti in un girone che comprende Serbia, Russia, Lettonia e Belgio. Nel gruppo C le quattro forze che si contenderanno i primi posti sono Croazia, Spagna, Repubblica Ceca e Montenegro. Il gruppo degli azzurri si giocherà nella capitale di Israele, Tel Aviv.

Ecco nel dettaglio l'esito del sorteggio di Eurobasket 2017:

Gruppo A Helsinki Francia Finlandia Islanda Grecia Slovenia Polonia Gruppo B Tel Aviv Israele Lituania Italia Georgia Germania Ucraina Gruppo C Cluj Rep. Ceca Spagna Romania Ungheria Croazia Montenegro Gruppo D Istanbul Turchia Serbia Russia Lettonia Belgio Gran Bretagna
