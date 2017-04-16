Playoff, Cleveland a fatica su Indiana (109-108). Super Antetokounmpo, colpaccio Bucks

Su tutte, il successo netto di Milwaukee a casa dei Raptors, con un Antetokounmpo stellare. Poi il colpaccio Utah allo Staples Center contro i Clippers. Nessun problema per San Antonio, che passa agevolmente contro Memphis, mentre i campioni in carica faticano da matti ma riescono a conquistare il primo punto di questa serie contro i Pacers. Partiamo proprio dai Cavs, e da questo sudatissimo 109-108 targato soprattutto - c'erano dubbi? - LeBron James:che continuano a mostrare diversi problemi a livello difensivo. Il primo tempo si spiega tutto così: Cleveland è devastante in attacco con i suoi campionissimi,Paul George mostra un ottimo stato di forma (29 punti e 7 assist complessivi) e i Pacers arrivano all'intervallo sotto di soli sette punti. Il terzo quarto si mantiene sulla falsariga del primo tempo: Cleveland punzecchia ma non abbatte Indiana, anche se il divario sale a 12 lunghezze. Ma Indiana non si arrende, e in apertura di ultimo quartoI Cavs rispondono, tornano a condurre, ma i Pacers si riportano a -1 con la possibilità di mettere dentro il canestro dell'incredibile sorpasso: ci prova Miles, palla sul ferro. Cleveland tira un sospiro di sollievo, ma non sarà una serie facile.e un'ottima organizzazione difensiva. Ai Grizzlies non basta la bellissima prova di M.Gasol (32 punti anche per lui). E veniamo alle sorprese.: è un canestro di Joe Johnson sul filo di lana a far esplodere di gioia la franchigia di Salt Lake City (95-97)., che si prende tutta la scena con 28 punti (13/18 al tiro), 8 rimbalzi e 3 assist. Secondo tempo da incubo per Toronto: DeRozan fa quel che può (27 punti) ma Lowry è praticamente inesistente (solo 4 punti).