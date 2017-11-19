Home NBA Reyer Venezia-Pistoia 84-80, Johnson spegne le velleità dei toscani

di Redazione 19/11/2017

Successo interno per la Reyer Venezia che soffre contro una Pistoia orgogliosa che sfiora l'impresa nel finale. La Reyer Venezia si impone per 84-80 nell'anticipo di sabato contro una The Flexx Pistoia falcidiata dagli infortuni (Sanadze e Kennedy ko). Reduce dal -48 di Reggio Emilia, questa volta i toscani hanno dimostrato di saper reagire alle avversità con grande orgoglio. I lagunari partono subito bene con Peric e Bramos che siglano l’allungo, l’Umana prova a tenere a bada gli ardori della The Flexx (23-15) che però piano piano si allontana nel punteggio, nonostante il 5/10 nei liberi (27-17). Con Magro e Bond a tre falli nella seconda frazione, la The Flexx rimane aggrappata alla partita. I padroni di casa si affidano troppo al tiro dall’arco (8/14), ma sbagliano troppo dalla lunetta (11/20), concedendo anche 9 rimbalzi offensivi agli avversari (bene Magro con 7 rimbalzi). Pistoia sembra sull’orlo dell’abisso quando scivola a -13 (31-44), ma la Reyer Venezia si blocca negli ultimi 3’31” e la squadra di Esposito riesce a chiudere in modo onorevole la prima frazione (45-41) con i granata a segno con Watt a cronometro fermo. Nel terzo periodo si scatena la furia di Johnson che porta i padroni di casa sul 58-47, sarà lui l’uomo decisivo nel finale di partita. Biligha e Magro fanno a sportellate sotto canestro, Pistoia si aggrappa a Gaspardo (23 punti, 6 rimbalzi). Quando i toscani sembrano cedere di schianto, trovano la forza per rialzare la testa (68-56) e nell’ultimo quarto fanno tremare i campioni d'Italia. Venezia spara a salve e si disunisce, Moore fa centro dall'arco (80-75), ma Orelik prima e Johnson poi respingono l’assalto di Pistoia. E' proprio Johnson a trovare i punti decisivi che mandano in archivio la contesa. Vincono i veneziani per 84-80. Venezia: Johnson 18, Peric 14, Biligha 10 Pistoia:Gaspardo 23, Moore 17, Mian 14.