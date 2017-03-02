Stoudemire ci ricasca: "Non farei mai la doccia con un compagno gay"
di Redazione
02/03/2017
Amar'e Stoudemire riesce ancora a far parlare di sè, e anche in questo caso in maniera tutt'altro che edificante. L'ex stella NBA, che ha vestito le casacche di New York, Dallas e Phoenix e milita ora nelle file dell'Hapoel Gerusalemme dell'ex ct della Nazionale italiana, Simone Pianigiani, si è lasciato andare a delle dichiarazioni che non potevano certo passare inosservate. In un'intervista al sito israeliano "Walla Sport", Stoudemire ha espresso il suo pensiero in merito all'omosessualità. "Se sapessi che un mio compagno di squadra è gay, mi farei la doccia dall’altra parte della strada e mi assicurerei che i miei vestiti fossero dietro l’angolo". Questa la frase 'shock' di Amar'e Stoudemire, che successivamente ha rincarato la dose: "E prenderei anche una diversa strada per arrivare in palestra". Alla domanda del giornalista, che gli ha chiesto se stesse scherzando, Stoudemire ha fornito una risposta alquanto sibillina: "C'è sempre una verità anche negli scherzi". Non è la prima volta che l'ex stella NBA, ora in forze all'Hapoel Gerusalemme, si lascia andare ad esternazioni di questo tipo e a commenti omofobi: era già accaduto nel 2012, quando la Nba lo multò di 50mila dollari per un commento di scherno nei confronti di un tifoso fatto attraverso il suo profilo Twitter proprio durante i giorni del Gay Pride. Dopo quell'episodio Stoudemire si era scusato, dicendo di essere "un convinto sostenitore dei diritti civili che riguardano ogni di persona e le sue scelte di vita. Sono arrabbiato con me stesso per aver espresso certi concetti". GOLDEN STATE, RESPIRO DI SOLLIEVO: DURANT FUORI SOLTANTO UN MESE Starà fuori solo 4 settimane Kevin Durant, dopo l'infortunio patito nella gara contro Washington. La distorsione al ginocchio sinistro non impedirà a KD di disputare i playoff, come si era inizialmente temuto. Una notizia che fa certamente felice coach Kerr e tutti i tifosi dei Warriors.
