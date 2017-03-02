Stoudemire ci ricasca: "Non farei mai la doccia con un compagno gay"

, e anche in questo caso in maniera tutt'altro che edificante. L'ex stella NBA, che ha vestito le casacche di New York, Dallas e Phoenix e milita ora nelle file dell'Hapoel Gerusalemme dell'ex ct della Nazionale italiana,, si è lasciato andare a delle dichiarazioni che non potevano certo passare inosservate. In un'intervista al sito israeliano "Walla Sport", Stoudemire ha espresso il suo pensiero in merito all'omosessualità. "e mi assicurerei che i miei vestiti fossero dietro l’angolo". Questa la frase 'shock' di Amar'e Stoudemire, che successivamente ha rincarato la dose: "E prenderei anche una diversa strada per arrivare in palestra". Alla domanda del giornalista, che gli ha chiesto se stesse scherzando,: "C'è sempre una verità anche negli scherzi". Non è la prima volta che l'ex stella NBA, ora in forze all'Hapoel Gerusalemme, si lascia andare ad esternazioni di questo tipo e a commenti omofobi:per un commento di scherno nei confronti di un tifoso fatto attraverso il suo profilo Twitter proprio durante i giorni del Gay Pride. Dopo quell'episodio Stoudemire si era scusato, dicendo di essere "un convinto sostenitore dei diritti civili che riguardano ogni di persona e le sue scelte di vita. Sono arrabbiato con me stesso per aver espresso certi concetti".Starà fuori solo 4 settimane Kevin Durant, dopo l'infortunio patito nella gara contro Washington. La distorsione al ginocchio sinistro non impedirà a KD di disputare i playoff, come si era inizialmente temuto. Una notizia che fa certamente felice coach Kerr e tutti i tifosi dei Warriors.