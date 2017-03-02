Thomas fa volare Boston: Cavs ko. Super Leonard nella vittoria Spurs

, che torna da Boston con un ko (99-103). Davvero importante la prova dei padroni di casa, che hanno trovato in Isaiah Thomas un autentico 'profeta':, insieme alla 'sfiorata' tripla doppia di Horford (9 punti, 10 rimbalzi e 10 assist). Ma la gara tra Celtics e Cavs si è svolta tutta all'insegna dell'equilibrio. Una lunga serie di sorpassi e controsorpassi,e il tiro della possibile vittoria ospite, scoccato dal nuovo arrivato Deron Williams, che si infrange sul ferro. 28 punti, 13 rimbalzi e 10 assist: un'altra prestazione maiuscola di LeBron, l'ennesima della sua carriera, purtroppo per lui non sufficiente per tornare dal TD Garden con il bottino. Cavs e Celtics hanno dimostrato di meritare le posizioni di vertice che occupano nella Eastern Conference.: il vantaggio sul secondo posto resta ancora di tre partite. E poi, perdere su questo parquet, contro questi Celtics - e contro questo Thomas - non è di certo un'onta. La spunta di misura San Antonio, che batte 100-99 gli Indiana Pacers. La sfida nella sfida tra Kawhi Leonard e Paul George va al top player degli Spurs:. E' proprio Leonard l'uomo decisivo nel finale: è lui a realizzare gli ultimi 9 punti degli Spurs, compreso il canestro della vittoria. Successo netto quello degli Houston Rockets allo Staples Center contro i Clippers: 103-122 per gli uomini di Mike D'Antoni, con 26 punti di James Harden e 23 di Ryan Anderson.Prosegue l'ottimo momento di Washington, che vince anche a Toronto (96-105). Ai Raptors, che devono rinunciare a Lowry fino al termine della regular season, non bastano i 24 punti di DeMar DeRozan.