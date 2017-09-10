Home NBA Uragano Irma, l'appello di Tim Duncan: "Aiutiamo le Isole Vergini"

di Redazione 10/09/2017

Morte, panico e devastazione. Gli uragani Harvey e Irma ha letteralmente messo in ginocchio la costa occidentale degli Stati Uniti: il primo ha colpito con tutta la sua violenza il Texas e la Louisiana, mentre il secondo si è abbattuto principalmente in Florida. Ma la furia del tornado ha devastato anche le Isole Vergini, la terra di Tim Duncan: da lì "The Big Fundamental" è partito per cominciare una straordinaria carriera. Per questo, Duncan si è sentito in dovere di fare qualcosa per le sue zone distrutte dalla potenza dell'uragano: attraverso il quotidiano "The Players Tribune", Tim ha lanciato un appello per aiutare la sua terra natia a reagire e rialzarsi. Il testo dell'appello di Duncan è ricco di carica emotiva. "Nessuno sa che aspetto avrà quel posto quando la pioggia avrà smesso di cadere - scrive "The Big Fundamental" - Ho già donato 250mila dollari per aiutare la ricostruzione delle US Virgin Islands. E prometto di pareggiare qualsiasi offerta farete fino ad un milione di dollari. Appena il tempo lo permetterà, partirò con un aereo da San Antonio a St. Croix per portare viveri e generi di prima necessità". "Scrivo queste righe - prosegue l'ex Spurs - per chiedere il vostro aiuto, ma anche per chiedervi di non dimenticarvi delle Virgin Islands e delle altre isole stravolte dall'uragano. La notizia scomparirà presto dai titoli dei media, ma in quei posti resteranno persone, buone persone, che avranno bisogno del vostro aiuto. E che non dimenticheranno mai la vostra generosità".