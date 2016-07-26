USA travolgenti, +59 contro la Cina! Mercato NBA: Dion Waiters a Miami

, 65esima vittoria consecutiva a livello internazionale, imbattuti dal 2006, travolta una Nazionale come la Cina, Durant e Westbrook già in grande forma.Se qualcuno ha ancora dei dubbi su chi possa essere, queste amichevoli preparative a Rio 2016 dovrebbero farli quasi completamente sparire. Quasi, perchè lo sport, qualsiasi sport, è imprevedibile, e nessun torneo è già vinto in partenza., molto simili a quel Dream Team che incantò a Barcellona 1992. Eppure i cinesi si presentavano con Yi Jianlian, l’ex sesta scelta assoluta del Draft 2007, e Zhou Qi, il centro scelto al secondo giro dai Rockets all’ultimo Draft:. Gli asiatici reggono l'urto solo nel primo quarto (26-13 per gli atleti a stelle e strisce), ma già nel secondo gli USA salutano e se ne vanno:. Nella ripresa entrano Green e Butler, ma la musica non cambia: +40 alla fine del terzo quarto,. Lo Staples Center di Los Angeles è in visibilio. Prossima amichevole all'Oracle Arena di Oakland, ancora contro la Cina, con Kevin Durant che farà per la prima volta il suo ingresso nella casa dei Golden State da... neo Warriors.I Miami Heat hanno deciso a chi affidare la pesante eredità di Dwayne Wade, passato ai Chicago Bulls: la scelta è caduta su, che ha firmato con gli Heat un accordo annuale da 2.9 milioni di dollari. Waiters va quindi a rafforzare un team che parte con molte ambizioni per la prossima stagione.: 106 milioni di dollari in cinque anni. La scorsa stagione McCollum ha disputato una 'season' ad altissimo livello: 20.8 punti e 4.3 assist di media nel 2015-2016.