Italiani in Europa: risorge Bargnani nel Baskonia, Gentile miglior realizzatore nel Pana

Bargnani e Gentile dominano la scena nel week end, contribuendo in modo determinante al successo del Baskonia e del Pana nei rispettivi campionati.

si riscatta, dopo un periodo buio, e torna ad esprimersi ai massimi livelli segnando(con 20 di valutazione) nei 24 minuti giocati con ilnella sfida vinta contro ilIl 'Mago' sta ritrovando, lentamente, la condizione ideale dopo i guai fisici che gli hanno impedito di poter giocare con continuità.Soddisfatto anche coachche ha chiesto uno sforzo supplementare al suo giocatore di punta per progredire e recitare un ruolo da protagonista nella seconda parte di stagione: 'Sarebbe davvero bello se Andrea potesse essere regolare in merito alla sua condizione fisica. Oggi è stato semplice per lui anche per il lavoro di squadra. Abbiamo cercato di metterlo nella condizione di avere i migliori tiri e lui li ha messi dentro. Siamo consapevoli del fatto che per avere Bargnani in campo dobbiamo lavorare tutti di più, soprattutto sotto canestro ed essere in generale una squadra migliore. Oggi è andata bene, com’era andata bene sempre con l’Andorra nella partita di andata. Ma, per giocare più o meno minuti, bisogna sforzarsi al massimo tutti i giorni, non un giorno solo'. Week end positivo anche pernelle file delche ha sconfitto nettametne ilper 76-55. L'ex guardia dell'Olimpia Milano ha messo a segno 12 punti con un 6/9 dal campo risultando il miglior realizzatore tra i suoi. Per Gentile, all'attivo anche 4 rimbalzi. Un successo fin troppo agevole per il Pana, che già alla fine del primo periodo poteva vantare un doppio vantaggio rispetto ai modesti avversari, mai in partita.