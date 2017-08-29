Home Protagonisti Belinelli, addio alla Nazionale? "Potrebbe essere il mio ultimo torneo..."

di Redazione 29/08/2017

"L'Europeo potrebbe essere il mio ultimo torneo con la maglia della Nazionale". Sono le parole di Marco Belinelli, che in un'intervista rilasciata a Massimo Oriani sulla "Gazzetta dello Sport" ha parlato del presente ma anche del futuro, lasciando intendere che la sua avventura in maglia azzurra sta per giungere al capolinea. Il neo giocatore degli Atlanta Hawks ha garantito di essere completamente concentrato sull'Europeo, ma ha confessato di dove fare "molte valutazioni" per il futuro. "Ci sono già stati tanti cambiamenti, basti pensare all’allenatore con Sacchetti che sostituirà Messina. Per me questo Europeo è molto importante - ha detto Beli - ho tanta voglia di fare bene. Poi affronterò una stagione NBA chiave, ci saranno tante valutazioni da fare e poi prenderò una decisione importante per me". Poi la frase che lascia con l'amaro in bocca tutti i tifosi azzurri: "Ho sempre tenuto alla maglia della Nazionale, ma di carattere io penso solo a una cosa alla volta. Vedremo cosa accadrà, ma è normale che ci sia in mente che possa essere l’ultimo Europeo". A pochi giorni dall'esordio nella manifestazione continentale, coach Messina si ritrova con un'altra notizia di cui avrebbe volentieri fatto a meno. Belinelli, dopo i forfait di Gentile e soprattutto di Gallinari, è diventato praticamente il 'top player' di questa Nazionale, insieme a Gigi Datome. In molti si chiedono se gli azzurri sapranno ben figurare: la risposta di Belinelli è chiara. "Senza Gallo le cose son cambiate, la squadra è questa. Ci sono stati momenti in cui, come a Tolosa, si sono viste cose da migliorare, ad Atene abbiamo fatto passi avanti - ha detto il giocatore degli Hawks - Speriamo di arrivare a Tel Aviv pronti a giocare un bel basket". Ma l'Italia può essere la sorpresa del torneo? "Le favorite sono Francia, Serbia e Spagna - conclude Beli - Noi dobbiamo pensare ad una gara per volta".