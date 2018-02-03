Home Protagonisti Gregor Fucka soddisfatto per l'esito del 'Progetto Lunghi', lo stage per le giovani promesse

di Redazione 03/02/2018

Gregor Fucka contento per l'esito del Progetto Lunghi che si è svolto all'Arena Altero Felici di Roma. Prosegue, sotto l'attenta vigilanza di Gregor Fucka, il "Progetto lunghi" all’Arena Altero Felici di Roma organizzato dalla Fip. I tanti ragazzini che ne hanno preso parte hanno incrociato una delle storiche leggende del basket italiano. Un’occasione davvero irripetibile per questi ragazzi tra i 19 e i 25 anni che ormai orbitano attorno alle nazionali azzurre giovanili e già protagonisti in A-2. Stanno prendendo parte a questo progetto, cestisti giovani del calibro di Barbante (Treviso), Benvenuti (Reggio Calabria), Candussi (Mantova), Cattapan (Casale Monferrato), Caruso (Napoli), Mezzanotte (Treviglio), Simioni (Basket), Spera (Cecina), Tessitori (Biella), Totè (Verona). Un’esperienza davvero unica anche per lo stesso Fucka, che oggi svolge il ruolo di assistente a Trapani. Dopo la tre giorni, lo stesso Fucka non ha nascosto la propria soddisfazione in una dichiarazione rilasciata alla Gazzetta dello Sport: 'Credo sia stata per questi ragazzi una opportunità bellissima e - cosa che più conta - molto utile. Volevamo dare una mano a loro e alle rispettive società e nessuno ha sottovalutato l’impegno: ciascuno ha dato il massimo, portando qualcosa di importante al gruppo. Sono tutti consapevoli che una manciata di allenamenti non sono sufficienti per crescere realmente: dovranno continuare a lavorare in autonomia, presso le proprie società e con i rispettivi coach. Quello che abbiamo fatto è trasmettere una serie di conoscenze e metodi di allenamento, che ogni ragazzo porterà a casa e svilupperà. Cercheremo comunque di dare continuità al lavoro, fissando un secondo appuntamento già a marzo'.