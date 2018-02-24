Caricamento...

DotBasket.it Logo DotBasket.it

La dichiarazioni di Sacchetti nel post gara: 'Mancata un po' di cattiveria ma sono fiducioso'

Redazione Avatar

di Redazione

24/02/2018

Facebook
Twitter
Whatsapp
La dichiarazioni di Sacchetti nel post gara: 'Mancata un po' di cattiveria ma sono fiducioso'

Ecco le dichiarazioni di Meo Sacchetti e Gianni Petrucci al termine della sfida vinta contro l'Olanda al PalaVerde.

Non poteva iniziare meglio l'avventura di Meo Sacchetti sulla panchina azzurra dopo l'addio di Ettore Messina. La sua Italia ha già vinto tre gare su tre nel girone D delle qualificazioni ai mondiali di Pechino 2019 e adesso può guardare avanti con ottimismo in ottica qualificazione. La prossima gara in Romania potrebbe essere quella decisiva per ottenere il pass per il turno successivo. In un PalaVerde gremito, l'Italbasket ha messo in mostra anche idee tattiche chiare e un progetto di squadra interessante, nonostante l'assenza di alcuni pezzi da novanta. 'Abbiamo fatto bene all’inizio – ha dichiarato Sacchetti al termine del match - ma poi ci siamo rilassati subendo la loro fisicità a rimbalzo. Potevamo uccidere la partita ma non l’abbiamo fatto. Con qualche buona difesa abbiamo poi scavato il gap. I black out sono pericolosi a questo livello. Sono fiducioso perché vedo i miei ragazzi buttarsi su ogni pallone. Ci manca ancora un po’ di cattiveria ma ci lavoreremo. L’atmosfera del Palaverde ha stimolato i ragazzi'. Raggiante anche il presidente della Fip, Gianni Petrucci che al microfono dei cronisti ha voluto elogiare il comportamento dei tifosi trevigiani sottolineando proprio la fame di basket della città veneta: 'Stasera il pubblico di Treviso – ha dichiarato Petrucci - è stato straordinario e l’atmosfera è stata meravigliosa. Abbiamo veramente giocato in casa. Il Veneto ama il basket e il tutto esaurito del Palaverde già giorni prima della partita ne è la testimonianza'.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Partita farsa, squalificati entrambi i team: la palla passa alla Procura Federale

Articolo Successivo

Gallinari, solo una contusione: subito in campo contro i Suns?

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Pistoia Basket 2000: annunciato il divorzio ufficiale da coach Vincenzo Esposito

Pistoia Basket 2000: annunciato il divorzio ufficiale da coach Vincenzo Esposito

20/05/2018

Pallacanestro Reggiana, coach Menetti al passo di addio: 'Grazie a tutti per le grandi emozioni'

Pallacanestro Reggiana, coach Menetti al passo di addio: 'Grazie a tutti per le grandi emozioni'

17/05/2018

Simone Pianigiani raggiante dopo il largo successo di Milano: 'Abbiamo entusiasmo, grazie ai tifosi'

Simone Pianigiani raggiante dopo il largo successo di Milano: 'Abbiamo entusiasmo, grazie ai tifosi'

13/05/2018