Home Protagonisti La dichiarazioni di Sacchetti nel post gara: 'Mancata un po' di cattiveria ma sono fiducioso'

La dichiarazioni di Sacchetti nel post gara: 'Mancata un po' di cattiveria ma sono fiducioso'

di Redazione 24/02/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Ecco le dichiarazioni di Meo Sacchetti e Gianni Petrucci al termine della sfida vinta contro l'Olanda al PalaVerde. Non poteva iniziare meglio l'avventura di Meo Sacchetti sulla panchina azzurra dopo l'addio di Ettore Messina. La sua Italia ha già vinto tre gare su tre nel girone D delle qualificazioni ai mondiali di Pechino 2019 e adesso può guardare avanti con ottimismo in ottica qualificazione. La prossima gara in Romania potrebbe essere quella decisiva per ottenere il pass per il turno successivo. In un PalaVerde gremito, l'Italbasket ha messo in mostra anche idee tattiche chiare e un progetto di squadra interessante, nonostante l'assenza di alcuni pezzi da novanta. 'Abbiamo fatto bene all’inizio – ha dichiarato Sacchetti al termine del match - ma poi ci siamo rilassati subendo la loro fisicità a rimbalzo. Potevamo uccidere la partita ma non l’abbiamo fatto. Con qualche buona difesa abbiamo poi scavato il gap. I black out sono pericolosi a questo livello. Sono fiducioso perché vedo i miei ragazzi buttarsi su ogni pallone. Ci manca ancora un po’ di cattiveria ma ci lavoreremo. L’atmosfera del Palaverde ha stimolato i ragazzi'. Raggiante anche il presidente della Fip, Gianni Petrucci che al microfono dei cronisti ha voluto elogiare il comportamento dei tifosi trevigiani sottolineando proprio la fame di basket della città veneta: 'Stasera il pubblico di Treviso – ha dichiarato Petrucci - è stato straordinario e l’atmosfera è stata meravigliosa. Abbiamo veramente giocato in casa. Il Veneto ama il basket e il tutto esaurito del Palaverde già giorni prima della partita ne è la testimonianza'.