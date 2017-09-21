Home Protagonisti La Mens Sana aggregherà il saltatore Tamberi per la sfida contro Pistoia

di Redazione 21/09/2017

Con un comunicato stampa, la Mens Sana Siena ha comunicato di aver dato una chance a Gianmarco Tamberi, il saltatore italiano. Gianmarco Tamberi, il re italiano del salto in alto si cimenterà anche nel basket. Dopo aver stupito vincendo un mondiale indoor e un Europeo, Tamberi sta per diventare un giocatore di basket vero. A dargli la possibilità di dimostrare le proprie qualità cestistiche sarà la Mens Sana Siena che lo ha aggregato al resto del gruppo, convocandolo per gli allenamenti. E per di più farà parte del roster che sfiderà Pistoia nel test precampionato. 'Ho giocato anche il giorno prima di un campionato europeo – ha dichiarato Tamberi - e mi è uscita una vescica su un piede. Sono riuscito comunque a vincere una medaglia, ma… Ho giocato a basket dai 4 ai 17 anni, poi mi sono dovuto staccare e anche per questo mi è rimasta la passione. Mi brucia dentro non aver potuto continuare. E se mi chiedessi di giocare il giorno prima della finale olimpica, difficilmente ti direi di no…'. Adesso la Mens Sana gli darà questa grande chance, uno dei sogni della sua vita: 'Grazie alla Mens Sana in questa settimana potrò vivere il sogno che non ho potuto vivere per la mia scelta di fare il saltatore in alto. Forse, mi dicono, ho fatto bene così. Sono emozionatissimo. Ieri quando sono entrato nel parquet ho detto al coach Griccioli di non guardarmi per i primi 15 tiri perché mi tremavano le gambe. Mi sento come un bambino piccolo a cui hanno dato molte caramelle e sono contento. Su questa mia scelta si possono fare congetture negative, come per il rischio di infortuni, ma sono un atleta nel vero senso della parola per 11 mesi all'anno e in questo periodo devo togliermi tutti i carichi che mi sono creato in precedenza. A settembre faccio ciò che amo e tutti i giorni quindi vado al campetto per giocare a basket e ora ho questa meravigliosa opportunità di farlo assieme ai professionisti del basket'. E' arrivata anche l'ufficialità da parte della Mens Sana che ha confermato di aver aggregato Tamberi: 'La Soundreef Mens Sana Siena comunica di aver aggregato alla propria formazione l’atleta Gianmarco Tamberi, primatista italiano, campione mondiale indoor 2016 e campione europeo di salto in alto. Da sempre grandissimo appassionato di basket, Gianmarco ha accettato in maniera entusiasta l’invito della Soundreef Mens Sana Siena e si metterà a disposizione dell’allenatore Giulio Griccioli solo questa settimana a partire dall’allenamento di domani, mercoledì 20, previsto per le ore 16.00, per poi esordire in maglia Soundreef Mens Sana nella partita amichevole contro The Flexx Pistoia prevista per sabato 23 settembre alle 20.30. Alle ore 15 di domani, mercoledì 20, presso la sala stampa del PalaEstra, si terrà una conferenza stampa con la presenza di Gianmarco Tamberi'.