Liga Acb: sarà Real Madrid-Valencia la finalissima per il titolo

Il Valencia raggiunge la finale scudetto in Spagna per la seconda volta nella propria storia grazie ad uno stratosferico San Emeterio.

Sarannole due pretendenti al titolo di Liga Acb che si contenderanno la finalissima che si disputerà al meglio delle cinque partite. Due squadre che hanno dominato la stagione in Spagna, dopo essere arrivati in finale anche invinta dalle merengues per 97-95).E' la seconda volta nella storia che il Valencia raggiunge l'atto conclusivo per il titolo nazionale. La squadra diha avuto la meglio in semifinale contro il, battuto nella serie per 3-1. L'ultima volta che raggiunse la finale fu 14 anni fa contro il(si imposero gli azulgrana). Più facile il percorso dei Blancos che non hanno perso neanche un match nella semifinale contro l', imponendosi per 3-0. Ma non inganni il risultato, perchè l'Unicaja, in due match su tre ha perso solo di tre punti, lottando con i denti fino al suono della sirena. La squadra divorrà riscattare la delusione dopo l'eliminazione nelle final four di Eurolega in semifinale contro il Fenerbahce (che poi ha vinto il titolo). Nel suo percorso verso la finale, il Valencia Basket ha fatto fuori vittime illustri come il Barcellona (sconfitto nei quarti) e il Baskonia. Nonostante non avessero dalla propria parte il fattore campo, la squadra di Pedro Martinez è riuscita ad imporsi al Buesa Arena per 82-83 nella prima sfida, per poi venire sconfitta in quella successiva per 90-70. Poi i due successi consecutivi in casa per 75-69 e 85-77 che hanno di fatto consegnato il pass per la finale al team valenciano. L'mvp della serie è stato il solitoche ha ottenuto una valutazione media di 19,2.