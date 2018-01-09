Home Protagonisti Ha una relazione con un 16enne, allenatrice di basket rischia 25 anni di carcere

Ha una relazione con un 16enne, allenatrice di basket rischia 25 anni di carcere

di Redazione 09/01/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Una storia incredibile quella che giunge da un piccolo paesino degli Stati Uniti. Siamo a Gooding, appena 3500 anime nello stato dell'Idaho, sconvolto da una storia che ha fatto scalpore e ha messo il nome del villaggio sulla bocca di tutti gli statunitensi, e non solo. I protagonisti sono l'allenatrice della squadra di basket maschile della Gooding High School, Ann Kouroki, e uno studente della medesima scuola, di soli 16 anni. La donna, che di anni ne ha 26, è alla guida del team di pallacanestro da circa 4 mesi. Da quando è arrivata alla Gooding High School, ha subito notato il sedicenne e ha cominciato a provare una forte attrazione per lui. Dal semplice pensiero, la 26enne è passata ben presto alle vie di fatto, noncurante della differenza di età e delle critiche in cui sarebbe incappata per il ruolo che riveste. Ann Kouroki ha avvicinato il sedicenne, lo ha sedotto e ha intrattenuto una relazione sessuale con lui. All'inizio i due sono riusciti a tenere la cosa sotto controllo, ma in un paesino così piccolo come Gooding è quasi impossibile non far trapelare nemmeno un dettaglio di una relazione così sconveniente. La Kouroki era convinta di potercela fare, ma si sbagliava: è bastata una "soffiata" alla polizia locale a svelare il rapporto proibito tra l'allenatrice e lo studente minorenne. Le indagini condotte dalle forze dell'ordine hanno fatto emergere subito ogni particolare della vicenda. La Gooding High School ha provveduto a licenziare la 26enne già nella giornata di giovedì. Nemmeno 24 ore dopo, la polizia ha fatto scattare le manette per l'allenatrice. L'accusa, per la Kouroki, è di abusi sessuali su un minorenne. Le leggi dello stato dell'Idaho parlano chiaro: l'allenatrice rischia una condanna fino a 25 anni, ma non è da escludere addirittura l'ipotesi ergastolo. La Kouroki, donna vincente e brillante, si era laureata nel 2015 alla Southern Virginia University.